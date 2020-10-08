Азербайджан заявил об эвакуации армянских войск из Степанакерта

https://static.news.ru/photo/f218cc88-0a03-11eb-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Войска Армении проводят эвакуацию из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерта. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, которое, согласно принятому в республике административному делению называет населённый пункт Ханкенди.

По данным ведомства, до утра 9 октября по всей протяжённости линии соприкосновения войск шли ожесточённые бои. Азербайджанская армия наносила удары на важных направлениях, чем смогла ограничить свободу передвижений армянских вооружённых сил.

Также сообщается о тяжёлых потерях войск Армении от огневого удара.

Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела укрытия одной из воинских частей в Ханкенди, — сказано в заявлении Минобороны Азербайджана.

В свою очередь армянская сторона подтвердила ракетно-артиллерийские удары, однако заявила, что полностью контролирует оперативно-тактическую ситуацию, назвав ситуацию стабильно напряжённой. Также утверждается, что при обстреле пострадали мирные населённые пункты.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 октября в Москве продолжатся переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Днём ранее первый раунд консультаций состоялся в Женеве.