Азербайджан опроверг сообщения об обстреле машин скорой помощи Минобороны: данные об обстреле скорой помощи ВС Азербайджана являются ложью

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Информация об обстреле азербайджанскими военными автомобилей скорой помощи в Карабахе, распространяемая в армянском сегменте социальных сетей, является ложной, заявили в Министерстве обороны Азербайджана. Ведомство категорически опровергло эти данные.

Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую с целью формирования неправильного мнения в международном сообществе, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в ведомстве опровергли информацию об обстреле азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. Эти сообщения министерство назвало ложными. Также там заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отражают действительность.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки.