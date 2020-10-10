Азербайджан объявил о предотвращении катастрофы

https://static.news.ru/photo/5c8fba3c-0c01-11eb-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Противовоздушная оборона Азербайджана отразила атаку Армении на город Мингячевир в Нагорном Карабахе, предотвратив таким образом катастрофу регионального масштаба, заявили в азербайджанском Министерстве энергетики.

В Баку отметили, что в населённом пункте находятся ТЭС «Азербайджан» и Мингячевирская гидроэлектростанция. Эти объекты работают в штатном режиме, передаёт Sputnik Азербайджан.

Благодаря обезвреживанию подразделениями ПВО Вооружённых сил Азербайджана ракет, выпущенных армянской стороной, была предотвращена региональная катастрофа, — отметили в ведомстве.

В министерстве назвали действия Армении преступлениями, направленными против энергетической и экологической безопасности в регионе.

Как писал NEWS.ru, в результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.