Азербайджан обвинил Армению в обстреле Губадлы

https://static.news.ru/photo/8db8adf2-1d23-11eb-8466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле Вооружёнными силами Армении Губадлинского района с армянской территории.

С полудня 2 ноября Вооружённые силы Армении подвергают обстрелу Губадлы и сёла района. В настоящее время территория Губадлинского района интенсивно обстреливается с направления села Давид Бек Гафанского района Армении, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

Губадлы перешёл под контроль азербайджанских вооружённых сил. Находящийся примерно в десяти километрах от границы с Арменией, город является административным центром Губадлинского района Азербайджана. Он был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили, что информация о том, что Вооружённые силы Армении улучшили позиции на отдельных участках зоны конфликта в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности. Кроме того, Баку опроверг данные о сбитом армянскими ВС азербайджанском истребителе. Ведомство подчёркивает, что если бы Армения сообщала правдивую информацию, на авиабазах ВВС Азербайджана уже не осталось бы ни одного самолёта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.