Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

https://static.news.ru/photo/fa7b2212-264c-11eb-aa94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

При посредничестве и участии российских миротворцев Азербайджан и Армения обменялись телами военнослужащих, погибших у города Шуша в Нагорном Карабахе.

В рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской армии, погибших во время боёв вокруг города Шуша, — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Тела погибших военнослужащих ВС Армении также «были собраны и переданы» армянской стороне. В военном ведомстве Азербайджана выразили благодарность руководству Минобороны РФ за организацию этой гуманитарной акции.

Как писал NEWS.ru, накануне глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил о начале процедуры обмена телами погибших. Обмен проходит при посредничестве миротворческой миссии России, а также Международного комитета Красного Креста.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В соответствии с достигнутыми договорённостями в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.