Минобороны Азербайджана: Армения обстреливает город Тертер

https://static.news.ru/photo/01c3072c-0b33-11eb-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские войска обстреливают город Тертер в Нагорном Карабахе, несмотря на гуманитарный режим прекращения огня.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Вооружённые силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10 октября начиная с 22:30 (21:30 по Москве. — NEWS.ru) подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер, — отмечается в сообщении.

Главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве условились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако вскоре после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, в Азербайджане заявили, что армянские войска используют фосфорные боеприпасы, а в Ереване утверждают, что противник наносит удары с беспилотников по населённым пунктам в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.