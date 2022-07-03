Автономия в пустыне: что стоит за беспорядками в Каракалпакистане Более чем треть Узбекистана будет до 2 августа жить в режиме ЧП. Ташкент отреагировал на беспорядки быстро, но исправит ли комендантский час ситуацию

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В автономной Республике Каракалпакстан, занимающей 37% территории Узбекистана, 1 июля начались массовые волнения. Самая большая демонстрация прошла на декханском рынке в Нукусе — столице Каракалпакстана, в ней приняли участие более 10 тыс. человек. Власти отреагировали быстро и жестко — для разгона демонстраций, по сообщению МВД Узбекистана, «были задействованы силы и средства правоохранительных органов». Судя по появляющимся в Сети видеозаписям, разгон происходил жестко, с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат и дубинок. Также на некоторых кадрах показаны лежащие на земле окровавленные люди, но каким образом они получили ранения и связано ли это с применением силами правопорядка спецсредств — сказать сложно. В соцсетях пишут о жертвах, некоторые даже говорят о примерно 20 погибших, но достоверных данных пока что нет. Тем более что в самой Каракалпакии интернет и связь ограничены.

Почему вы не позвонили

Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане, — говорится в обнародованном 2 июля заявлении Жокаргы кенес (парламента) Каракалпакстана.

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом распорядился «в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка ввести на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайное положение на период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года».

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

На это время, согласно указу, с 21:00 до 07:00 будет действовать комендантский час. Комендантом Каракалпакии назначен командующий Нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев. На время действия ЧП ограничен въезд и выезд в/из республики, проводится проверка документов и досмотр вещей, ограничена продажа алкоголя и некоторых видов лекарств (имеющих психотропный эффект), а также приняты другие меры, призванные не допустить волнения.

Также 2 июля президент Узбекистана лично прилетел в Нукус. Там он встретился с руководством Каракалпакстана. На встрече Мирзиёев предложил отказаться от планируемых поправок в Конституцию Узбекистана, которые предусматривали лишение автономной республики суверенности (насколько суверенность вообще возможна в достаточно жестко управляемом Узбекистане).

Почему вы не позвонили и не сказали, что люди были недовольны? Мне нужно будущее Каракалпакстана. Кому надо теперь позорить наш труд? Какова наша цель? Мы должны жить свободно. Люди должны жить свободно вне зависимости от национальности, религии и языка. Конституционная реформа осуществляется для улучшения жизни людей. Если жители Каракалпакстана недовольны, то ни одна статья никогда не изменится, — заявил Мирзиёев на встрече с руководством Каракалпакстана.

На момент написания материала, судя по новостным сводкам, протесты в Нукусе стихли.

Кнутом и пряником

Поводом для недовольства стали некоторые пункты из готовящихся в Узбекистане поправок в конституцию, которые посягали на «свободу Каракалпакстана». В частности, республика теряла в новой редакции Основного закона определение «суверенная», а также предполагалось убрать положение, что «Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана» (полный список изменений см. в прилагаемой таблице). Ташкент пытался убедить автономную республику, что изменения ей на пользу. Так, известный узбекистанский юрист Сайфиддин Жураев опубликовал статью на одном из ведущих новостных интернет-порталов Узбекистана, в которой сказано, что «по новым поправкам Каракалпакстану предоставляются еще новые возможности, преимущества и гарантии. Вводится правило о высшем должностном лице Каракалпакстана. Такой нормы никогда не было. Это признак настоящей государственности».

Однако многих каракалпаков это, похоже, не убедило. Тем боле, что, по словам лидера сепаратистского движения «Алга, Каракалпакстан» («Вперед, Каракалпакстан»), протесты в Нукусе приобрели массовый характер после того, как власти задержали местного активиста Даулетмурата Тажимуратова, который пытался организовать митинг против поправок в конституцию 5 июля.

Фото: Социальные сети Протесты в Каракалпакии

Стоит вспомнить, что различные манифестации, пусть и не столь масштабные, случаются в Каракалпакстане довольно часто. О них не особо говорят и быстро гасят, но подспудно национализм в регионе существует. Сторонники суверенитета республики называют Ташкент «этнократами».

Правда, все недовольные говорят о независимости, но никто не объясняет, за счет чего будет жить независимый Каракалпакстан в пустыне у пересохшего Аральского моря.

Успокоятся ли жители республики после заявлений президента, обещавшего не вносить изменения в конституцию? Скорее всего, да. Правда, неизвестно, что тут играет большую роль — слова главы государства или жесткие меры, принятые правоохранителями при разгоне манифестаций, плюс режим ЧП.

Как бы там ни было, на карте Центральной Азии появилась еще одна потенциально горячая точка. Вероятно, Ташкент сейчас приложит все усилия, чтобы потушить недовольство, используя и кнут и пряник. Но получится ли у него решить проблемы, из-за которых Каракалпакстан оказался близок к бунту? Тем временем официальные лица Узбекистана все списывают на происки из-за рубежа.

Нездоровые внешние силы

Вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий, — сказано в заявлении Жокаргы кенес от 2 июля.

Какие это именно «нездоровые силы» извне, остается неясным, и слова вице-спикера Законодательной палаты Узбекистана Алишера Кадырова ситуации не проясняют.

Идеологические эксперименты советской эпохи, направленные на разделение узбекского и каракалпакского народов, неверное толкование их интересов, целей и ценностей, оказывают свое влияние на сегодняшние процессы, — заявил Кадыров. — Сейчас имеются попытки сделать из мухи слона через соцсети. Характерно, что оспариваемое положение всегда на виду, а бесспорно одобряемое остается в тени. <...> Наблюдения нашей партии показывают, что основную часть недовольного слоя составляют не каракалпаки, проживающие в Республике Каракалпакстан, а люди, живущие в других странах, которые не в курсе новостей, произошедших здесь за последние годы. Это наводит на мысль, что кто-то манипулирует этой ситуацией извне.

Вероятно, что попытки «раскачать» Узбекистан, одно из самых успешных государств Центральной Азии наряду с соседним Казахстаном, действительно есть. Центральная Азия — один из очень геополитически важных регионов Евразии, где сходятся интересы России, Китая, Европы и США. Плюс под боком Афганистан, от которого можно ожидать самых разных сюрпризов. В самом Узбекистане с большим количеством молодежи, если бы не жесткие действия властей, могли бы расцвести буйным цветом самые разные движения, в первую очередь радикальные исламистские.

Фото: Социальные сети Протесты в Каракалпакии

Но кроме геополитических причин, есть и другие. Каракалпакия — бедный пустынный регион с очень богатой древней историей (уже во времена Александра Македонского эта область входила в состав государства Хорезм). В 1932–1936 годах Кара-Калпакская АССР входила в состав РСФСР, а затем ее передали Узбекской ССР. В 1990 году Кара-Калпакская АССР подписала декларацию о суверенитете через референдум. В 1993 году она стала Республикой Каракалпакстан и вошла в состав Узбекистана, причем договор был подписан на 20 лет, и опять же с правом выхода путем референдума. Скоро будет 30 лет, как автономная республика находится в составе Узбекистана, и, разумеется, это удобный повод для организации беспорядков.

Плюс к этому население пустынного северо-запада Узбекистана довольно бедное, при этом высока доля молодежи и так же высока безработица, что создает хорошую почву для всевозможных акций. Кроме того, республика страдает от экологических проблем: на ее территории находилась южная часть ныне высохшего Аральского моря, откуда ветер разносит все, что там скопилось, например пестициды, широко использовавшиеся в советские времена. Кроме того, во времена СССР на территории Кара-Калпакии располагался испытательный химический полк и полигон центра по разработке средств защиты от химоружия. А на острове Возрождения в Аральском море (теперь это уже не остров, а часть формирующейся на месте моря пустыни Аралкум) находился военный биохимический полигон.