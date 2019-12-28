https://static.news.ru/photo/b557c4d8-293b-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Фото: bekair.aero

Деятельность авиакомпании Bek Air, самолёт которой потерпел крушение под Алма-Атой, возобновится не ранее 10 января 2020 года.

Только после того, как будет выполнена работа по расследованию. Помимо этого, будет проведена работа с привлечением международных инспекторов, только после этого, на основе их отчёта, будут предприняты дальнейшие действия, — передаёт слова главы АО «Авиационная администрация Казахстана» Питера Гриффитса «Интерфакс».

Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибли 12 человек. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев сообщил, что чёрный ящик разбившегося Fokker 100 будет передан из Казахстана для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в Москву в воскресенье.