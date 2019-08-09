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Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева правоохранители подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета Азиза Батукаева, который был незаконно освобождён из заключения.
Атамбаеву предъявили уведомление в подозрении в организации коррупции по уголовному делу Азиза Батукаева, — сообщил ТАСС адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.
Как писал News.ru, Алмазбеку Атамбаеву, задержанному вместе с несколькими десятками его сторонников, предъявлено обвинение только по одному делу — о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Батукаев в 2006 году был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком. В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.