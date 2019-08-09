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Слухи о нищете актёра Анатолия Пашинина прокомментировала его директор Юлия Павлова. Она утверждает, что у артиста много предложений о работе.

Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и в «Беларусьфильме», — заявила она. Однако, несмотря на...