https://static.news.ru/photo/9095d5c8-bacc-11e9-8e18-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, задержанному вместе с несколькими десятками его сторонников, предъявлено обвинение только по одному делу — о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Сторонников экс-президента следователи допрашивали всю прошедшую ночь и утро 9 августа. Об этом советник бывшего президента Кундуз Жолдубаева сообщила РБК . Их допрашивают по делу о захвате заложников во время событий 7--8 августа.

Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции по делу Батукаева, который в 2006 году был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком. В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.

Ранее News.ru писал, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, задержанный ранее властями, не намерен сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.