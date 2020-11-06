Армянский военный склад взорвался под Степанакертом в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4362c64e-201a-11eb-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: aze_nakhchivan/twitter.com

Склад боеприпасов Вооружённых сил Армении взорвался под Ханкенди (Степанакертом) в Нагорном Карабахе. Об этом 6 ноября заявили в Минобороны Азербайджана.

Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада вблизи Ханкенди, вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошёл мощный взрыв, — цитирует «Интерфакс-Азербайджан» сообщение военного ведомства.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Вооружённые силы Армении оставили свои позиции на губадлинском направлении фронта у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.