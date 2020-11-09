Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна из-за поражений в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c8997696-22a9-11eb-a688-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/novosti_armenia

Оппозиционных партии Армении выступили с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им кабинета министров.

Требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы, — говорится в заявлении, подписанном 17 оппозиционными партиями.

Представители оппозиции подчеркнули, что их требования обусловлены «императивом существования Армении и Нагорного Карабаха» и выразили уверенность, что в «новой ситуации» армянская армия сможет переломить ход событий в регионе.

Как государство, мы, народ, стоим перед решающей вехой, требующей решительных действий. Между тем шаги, предпринимаемые политической властью, несоизмеримы с угрозой выживания нашего народа. В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность, противостоять внутренним и внешним вызовам, — проводит РИА Новости текст заявления.

Среди подписавших заявления — Республиканская партия, возглавляемая бывшим главой Армении Серджем Саргсяном, партии «Дашнакцутюн», «Родина», «Процветающая Армения».

Как сообщал NEWS.ru, в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике признали потерю контроля над городом Шуша. Населенный пункт находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.