Армения заявила об интересе в расширении российской военной базы в Гюмри

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Армения заинтересована в расширении 102-й российской военной базы в городе Гюмри. Об этом заявил глава Минобороны страны Вагаршак Арутюнян.

Руководитель армянского военного ведомства заметил, что этот вопрос никогда не терял актуальность. По мнению Арутюняна, руководство Минобороны РФ делает правильные шаги в отношении усиления и перевооружения базы, учитывая военно-политические реалии в регионе. Министр выразил уверенность, что этот процесс будет долгосрочным.

Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединённую группировку войск Вооружённых сил Армении и России, и, стало быть, расширение возможностей базы автоматически влечёт за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности, — цитирует Арутюняна РИА Новости.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Арой Айвазяном реализацию трёхстороннего соглашения по Карабаху. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.