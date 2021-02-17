Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию соглашений по Карабаху

https://static.news.ru/photo/d79abc6c-71bf-11eb-89d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Арой Айвазяном реализацию трёхстороннего соглашения по Карабаху.

Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, — рассказали в ведомстве.

Особый акцент был сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия и разблокирования транспортных связей в регионе. Для этого приложить свои усилия должна трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.

Стороны также рассмотрели развитие многоплановых союзнических отношений между Россией и Арменией в условиях пандемии коронавируса. Активизация двусторонних обменов будет происходить по мере снятия ограничений.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. Кроме того, в их разговоре были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества.