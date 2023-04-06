Армения примет участие в военных учениях под руководством США Пентагон: Армения примет участие в военных учениях Defender-23, организуемых США в Европе

Фото: t.me/armforces1

Армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Defender-23, которые пройдут в Европе под руководством США, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. В маневрах будут задействованы около девяти тысяч американских военных и 17 тысяч солдат из 26 стран-союзников и партнеров.

Ожидается, что около 9 тысяч американских военнослужащих примут участие в учениях «Защитник-23» (Defender-23), которые начнутся 22 апреля. Это ежегодные, почти двухмесячные учения, которые сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании заблаговременно созданных запасов и вопросах оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами, — заявила Сингх.

По словам представителя Пентагона, помимо США и Армении в учениях будут задействованы военные из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании. Оборудование для поддержки учений доставляется в Испанию.

Ранее в сербском Минобороны сообщили, что Сербия совместно со странами — членами Североатлантического альянса проведет военные учения Platinum Wolf 23 с 16 по 30 июня. В ведомстве подчеркнули, что ранее Сербия взяла на себя обязательства по участию в многонациональных операциях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России будут внимательно наблюдать за учениями «Платиновый волк» с участием США в Сербии. Спикер Кремля отметил, что попытки Запада убедить Белград занять антироссийскую позицию не прекращаются.