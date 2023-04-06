В Кремле отреагировали на планы совместных учений Сербии и США Песков: Россия будет внимательно наблюдать за военными учениями с США в Сербии

В России будут очень внимательно наблюдать за учениями «Платиновый волк» с участием США в Сербии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спикер Кремля отметил, что попытки убедить Белград занять антироссийскую позицию не прекращаются.

Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что попытки привлечь Сербию на сторону тех стран, которые занимают антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно.

Знаем, что Белград под страшным давлением, беспрецедентным давлением, — отметил он.

Ранее в Минобороны Сербии сообщили о планах совместных учений «Платиновый волк — 2023» (Platinum Wolf 2023) со странами НАТО, которые пройдут с 16 по 30 июня. В военном ведомстве страны подчеркнули, что страна взяла на себя обязательства по участию в многонациональных операциях. В ходе учений военнослужащие отработают тактические действия с применением небоевой амуниции. Маневры с 2014 года проводятся в центральной части Сербии на военной базе Юг в районе населенного пункта Буяновац. Их целью заявлено улучшение оперативного взаимодействия партнерских стран в операциях по поддержанию мира.