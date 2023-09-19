Армения обвинила Азербайджан в дезинформации МО Армении: ВС страны не обстреливали азербайджанские позиции

Информация об обстреле армянской армией позиций азербайджанских военных 19 сентября не соответствует действительности, заявили в Минобороны Армении. В ведомстве добавили, что на границах республики сохраняется относительно стабильная обстановка.

Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности, — указано в сообщении ведомства.

Минобороны Азербайджана ранее заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам, гражданское население и инфраструктурные объекты не атакуются.

19 сентября четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточнялось, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.