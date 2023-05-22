Армения готова признать Карабах частью Азербайджана: красивые виды региона

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Старая кирпичная стена и крепость в городе Шуша

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Карабах частью Азербайджана. Если это действительно случится, находящийся последние десятилетия в состоянии нестабильности регион сможет начать новую жизнь.

Карабах называют одним из красивейших регионов Южного Кавказа. Там есть старинные мечети и монастыри древнего христианского государства Кавказская Албания. В Азыхской пещере около города Физули археологи нашли челюсть неандертальской женщины, возраст находки — 350–400 тыс. лет. Арочные Худаферинские мосты через реку Араз были построены в XII веке во времена азербайджанского государства Атабеков. Среди гор в долинах продолжают расти сады — карабахские фрукты считаются едва ли не лучшими во всем Закавказье.

Виды Карабаха — в галерее NEWS.ru.