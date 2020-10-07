Армения: для разрешения ситуации в Карабахе нужны компромиссы

Любой конфликт, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе, требует компромисса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Ереван всегда был готов к компромиссам.
Он отметил, что ситуация изменится, если Азербайджан также готов к ним.
Очевидно, что в любом конфликте, если мы реально хотим решить этот конфликт, нужны компромиссы. Я думаю, что армянская сторона всегда была готова к компромиссам. И если Азербайджан тоже будет готов к компромиссам, то это будет менять ситуацию, — сказал он в интервью Первому каналу.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия рассчитывает на прекращение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил президент РФ Владимир Путин, обеим сторонам — и Азербайджану, и Армении — необходимо как можно быстрее вернуться к дипломатическим методам решения разногласий.