Армения: для разрешения ситуации в Карабахе нужны компромиссы

https://static.news.ru/photo/049d6b54-0895-11eb-b0c8-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: armgovernment/facebook.com

Любой конфликт, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе, требует компромисса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Ереван всегда был готов к компромиссам.

Он отметил, что ситуация изменится, если Азербайджан также готов к ним.

Очевидно, что в любом конфликте, если мы реально хотим решить этот конфликт, нужны компромиссы. Я думаю, что армянская сторона всегда была готова к компромиссам. И если Азербайджан тоже будет готов к компромиссам, то это будет менять ситуацию, — сказал он в интервью Первому каналу.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия рассчитывает на прекращение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил президент РФ Владимир Путин, обеим сторонам — и Азербайджану, и Армении — необходимо как можно быстрее вернуться к дипломатическим методам решения разногласий.