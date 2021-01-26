Армения анонсировала встречу вице-премьера с коллегами из РФ и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/17e7c9d4-5fb6-11eb-a39a-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ближайшие дни встретится с коллегами из России и Азербайджана. Об этом сообщили в офисе замглавы армянского правительства.

Встреча состоится в ближайшие дни, точная дата и время пока не определены. В повестке дня не указано конкретное направление или инфраструктура, в ней обсуждаются различные вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций, — приводит текст сообщения ТАСС.

Россия, Азербайджан и Армения намерены договориться о создании транспортного коридора на Южном Кавказе. Восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в Нагорном Карабахе. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с азербайджанской — Шахин Мустафаев. Ожидается, что встреча может состояться 27 января.

Ранее NEWS.ru писал, что Армении необходимо углублять отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что сотрудничество с РФ в сфере безопасности находится на самом интенсивном и высоком уровне. Пашинян и другие высокопоставленные представители армянской власти уже неоднократно подчёркивали ключевую роль РФ в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.