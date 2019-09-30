https://static.news.ru/photo/06ca4526-e354-11e9-9581-fa163e074e61_660.jpg Фото: official site of the Tax Service of RA

Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян, который обвиняется в растрате в особо крупных размерах, останется под арестом. Такое решение 30 сентября принял Апелляционный суд страны.

Как сообщил адвокат Ерем Саркисян, апелляционная жалоба была отклонена, передаёт РИА Новости . По его мнению, судья «не смог противостоять оказываемому на него давлению».

Суд отклонил нашу апелляционную жалобу на арест Хачатряна, — сказал Саркисян.

Защита намерена перенести вопрос в международные инстанции.

Это решение создаст серьёзные проблемы в Европейском суде, — подчеркнул адвокат.

Служба нацбезопасности задержала Хачатряна 27 августа. Основанием стало подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия. Кроме того, бывшего министра финансов обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.

Адвокат Хачатряна заявлял, что его подзащитный не согласен с обвинениями, а решение суда первой инстанции об аресте было неправомочным.

При этом адвокат не отрицает, что «на депозитный счёт соответствующего госоргана были перечислены суммы, указанные в обвинении по конкретным статьям». Саркисян пояснил, что речь в обвинении идёт о 226 миллионах драмах, эквивалентных $475 тысячам. Тем самым, по словам адвоката, если обвинение будет обосновано, есть гарантии, что суммы ущерба будут возмещены.

В Армении сейчас рассматриваются несколько громких дел, связанных с бывшим руководством страны. Экс-президент Роберт Кочарян обвиняется в причастности к разгону массового митинга в марте 2008 года. Суд ранее оставил его под арестом. 29 сентября в столице республики был арестован сторонник бывшего президента Нарек Мутафян, писал News.ru.