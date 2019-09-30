Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян, который обвиняется в растрате в особо крупных размерах, останется под арестом. Такое решение 30 сентября принял Апелляционный суд страны.
Как сообщил адвокат Ерем Саркисян, апелляционная жалоба была отклонена, передаёт
Суд отклонил нашу апелляционную жалобу на арест Хачатряна, — сказал Саркисян.
Защита намерена перенести вопрос в международные инстанции.
Это решение создаст серьёзные проблемы в Европейском суде, — подчеркнул адвокат.
Служба нацбезопасности задержала Хачатряна 27 августа. Основанием стало подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия. Кроме того, бывшего министра финансов обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.
Адвокат Хачатряна заявлял, что его подзащитный не согласен с обвинениями, а решение суда первой инстанции об аресте было неправомочным.
При этом адвокат не отрицает, что «на депозитный счёт соответствующего госоргана были перечислены суммы, указанные в обвинении по конкретным статьям». Саркисян пояснил, что речь в обвинении идёт о 226 миллионах драмах, эквивалентных $475 тысячам. Тем самым, по словам адвоката, если обвинение будет обосновано, есть гарантии, что суммы ущерба будут возмещены.
В Армении сейчас рассматриваются несколько громких дел, связанных с бывшим руководством страны. Экс-президент Роберт Кочарян обвиняется в причастности к разгону массового митинга в марте 2008 года. Суд ранее оставил его под арестом. 29 сентября в столице республики был арестован сторонник бывшего президента Нарек Мутафян, писал News.ru.