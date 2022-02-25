AP сообщило о звуках стрельбы у правительственного квартала в Киеве

Агентство Associated Press сообщает, что у правительственного квартала в Киеве слышны выстрелы. По сведениям AP, российские военные были замечены в 5 километрах от центра украинской столицы. Агентство также утверждает, что российские силы ранее захватили две украинские военные машины и некоторое количество обмундирования и направились в город, чтобы попытаться проникнуть в него под видом местных жителей.

Перед рассветом в Киеве прозвучали взрывы, а позже была слышна стрельба возле правительственного квартала, — передаёт агентство.

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине вывели из строя 118 военных объектов страны. Он отметил, что в их числе 11 военных аэродромов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.