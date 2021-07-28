Американцы пошлют гея на помощь Зеленскому

Хорошо известно, какие огромные надежды Владимир Зеленский возлагает на свою пресловутую «Крымскую платформу». Откровенно провокационную конференцию с участием высокопоставленной международной общественности, призванную показать поддержку прогрессивного человечества святой идее возращения Крыма Украине.

Естественно, одной из сверхзадач платформы должна была стать демонстрация того, что мечты Зеленского ударно разделяют и Соединённые Штаты Джо Байдена, которые являются главной надеждой и опорой киевского режима. Нет, конечно, основной «слуга народа» вряд ли надеялся, что его праздник сделает прилёт самого главы «вашингтонского обкома». Но, как выясняется, от имени далекой Америки «платформу» посетит открытый гей Питер Буттиджич. Впрочем, потенциальный посланник — ветеран Афганистана, а значит, даст ещё фору многим натуралам.

Проблема-то в том, что в нынешнем кабинете президента Байдена он занимает пост министра транспорта. Нет, пост для самой Америки весьма престижный, но с международными отношениями не имеет никаких связей. Понятно, что в Киеве надеялись увидеть у себя в гостях 23 августа совершенно иные, более логичные для характера планируемого мероприятия фигуры. И если не вице-президента Камалу Харрис, которая, по уверениям многих экспертов, просто приговорена к тому, чтобы заместить Джо ещё до конца его срока, то хотя бы государственного секретаря Энтони Блинкена, который уже бывал в Киеве.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Но действительность такова, что на Украину прилетит чиновник, который фактически просто зарезервирует американское присутствие, не более того. Всё это выглядит исключительно формальной реакцией на приглашение. А Буттиджичу остаётся просто отбыть номер и в общих чертах демонстрировать американскую благожелательность всему тому, что окажется формой давления на Россию. Большая игра со второстепенными фигурами.

Однако для Зеленского беда не приходит одна. Притом, что «Крымская платформа» рассматривается в президентском офисе в качестве важнейшего международного пиар-мероприятия нынешнего режима. Ведь если США будет представлять министр транспорта, то и другие крупные державы сочтут неуместным посылать ради престижа Зеленского министров иностранных дел или вице-премьеров. И такой расклад превратит праздник имени Зеленского в рутинное и скучное действо, полное пустых угроз в адрес России, в отношении которой уже приняты все санкции, что были только возможны. Некому будет по-настоящему зажечь так, чтобы быть на всех новостных лентах мира. А если все страны-участницы предпочтут теперь присылать политиков с нетрадиционной ориентацией, что тогда?

Между тем соперники самого Зеленского не сидят сложа руки и не перестают давать широковещательных обещаний. Тот же Пётр Порошенко, который не оставил своих президентских амбиций, обещал вернуть Крым уже в 2022 году. Фактически это выглядит намёком на возвращение к власти. И такой намёк выглядит куда менее фантастическим, чем само обещание по полуострову. Притом, что на Украине привыкли: свои некоторые сенсационные заявление Пётр Алексеевич делает не совсем в адекватном состоянии после принятия согревающих напитков.

А тут ещё и Арсен Аваков, общающийся с американским послом. Так что сигналы пока идут для Зеленского, мягко говоря, не ободряющие. А как всё было красиво задумано.