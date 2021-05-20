Алиев заявил о заинтересованности в американской военной технике

https://static.news.ru/photo/46dd4ca6-b983-11eb-bc4d-96000091f725_660.jpg Фото: Darkone/wikimedia.org

Азербайджан заинтересован в поставках военной техники из Соединённых Штатов Америки. Об этом в четверг, 20 мая, в ходе пресс-конференции заявил президент республики Ильхам Алиев. Глава государства рассказал об этом на форуме, который посвящён развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе. Трансляция мероприятия идёт на официальном канале Алиева на YouTube.

По словам президента Азербайджана, официальный Баку намерен ещё больше диверсифицировать отношения со Штатами.

Мы хотим ещё больше диверсифицировать наши отношения с США и, конечно, получить доступ к американской военной технике, — сказал политик.

Ранее стало известно, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Политик подчеркнул, что армянская реакция на сложившуюся ситуацию может привести к усилению напряжённости в регионе. По его словам, ситуация на границе в настоящий момент стабильна. Азербайджан, отметил национальный лидер, согласен с необходимость проведения переговоров по делимитации границы.