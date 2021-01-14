Алиев заложил фундамент аэропорта в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/bb17ba96-5710-11eb-beb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Нагорный Карабах. Он принял участие в церемонии закладки фундамента аэропорта в Физулинском районе.

Мы заложили фундамент международного аэропорта Физули. В этом году международный аэропорт Физули должен быть сдан в эксплуатацию. В любом случае, должна быть сдана взлётно-посадочная полоса, чтобы начиная с этого года иностранные граждане и проживающие за рубежом азербайджанцы могли прилетать в Шушу, — заявил президент, чьи слова приводит Vesti.az.

Алиев вместе с женой Мехрибан и дочерью Лейлой впервые посетил город Шушу. Также на 27-м километре автодороги Ахмебейли-Физули-Шуша он заложил фундамент дороги Физули-Шуша. В самом городе, об освобождении которого от оккупации было объявлено 8 ноября 2020 года, Алиев поднял азербайджанский флаг.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Алиева, разблокировка транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам обеих сторон. Он уверен, что эта сфера может укрепить безопасность Нагорного Карабаха, а также придать динамику развитию региона. Он выразил уверенность, что соседние государства активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвлённой сети транспортных артерий на территории Карабаха.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, президент РФ Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.