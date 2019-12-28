https://static.news.ru/photo/f73320ac-2afb-11ea-bdea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уходящий 2019 год был успешным для российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества. Стороны продолжили реализацию действующих контрактов на миллиарды долларов.

Кроме того, Москва и Баку обсуждали детали новых контрактов с целью сохранения имеющейся положительной динамики. Об этом Алиев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Было много контактов на высшем уровне, я часто встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, и каждая встреча была плодотворной, — отметил Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что в целом отношения между Азербайджаном и Россией носили активный и динамичный характер. В этом году Россия и Азербайджан начали сотрудничество также в сфере инноваций и молодёжной политики.

Ранее в новогоднем поздравлении Ильхаму Алиеву Владимир Путин отметил высокий уровень развития российско-азербайджанских отношений. В поздравлении подчёркивается, что совместные усилия и дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия между Россией и Азербайджаном будут способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря, писал NEWS.ru.