https://static.news.ru/photo/592c8ebe-2af3-11ea-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия между Россией и Азербайджаном будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря. Об этом говорится в новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

Российский лидер указал на высокий уровень российско-азербайджанских отношений и выразил уверенность в том, что страны совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия и стратегического партнёрства, сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении подчеркивается, что это в полной мере отвечает интересам народов двух государств, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом и подтвердил приглашение посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер отметил особую ответственность РФ и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Он подчеркнул, что Москва является сторонницей нормализации двусторонних отношений и выстраивания равноправного диалога, основанного на взаимном учёте интересов.