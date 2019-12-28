Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом и подтвердил приглашение посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российский лидер отметил особую ответственность РФ и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Он подчеркнул, что Москва является сторонницей нормализации двусторонних отношений и выстраивания равноправного диалога, основанного на взаимном учёте интересов,
Ранее NEWS.ru писал, что Путин поговорил с Трампом по телефону. Он поблагодарил хозяина Белого дома за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
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