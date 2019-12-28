https://static.news.ru/photo/0d3fb0ba-2af0-11ea-82d4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом и подтвердил приглашение посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер отметил особую ответственность РФ и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Он подчеркнул, что Москва является сторонницей нормализации двусторонних отношений и выстраивания равноправного диалога, основанного на взаимном учёте интересов, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поговорил с Трампом по телефону. Он поблагодарил хозяина Белого дома за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в РФ.