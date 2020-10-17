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Алиев сообщил о взятии под контроль ряда сёл в Нагорном Карабахе

08:20, 19 октября 2020 22
Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что под контроль азербайджанской армии перешло ещё несколько населённых пунктов в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Алиев сообщил, что армия Армении в ночь на 19 октября грубо нарушила перемирие на линии соприкосновения и обстреляла целый ряд населённых пунктов, а также позиции армии Азербайджана.

Освобождены сёла Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах — это Азербайджан! — написал Алиев в Twitter.

Он также добавил, что сёла были освобождены в качестве ответных действий на нападения со стороны ВС Армении.

Как сообщал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана ранее сообщило, что в течение ночи Вооружённые силы Армении подвергали обстрелу из миномётов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.

Нарушение режима прекращения огня, который вступил в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск), вызвало осуждение в Европейском союзе. Об этом сказано в опубликованном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

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