Алиев сообщил о взятии под контроль ряда сёл в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/3d35a9d2-11cc-11eb-8873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что под контроль азербайджанской армии перешло ещё несколько населённых пунктов в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Алиев сообщил, что армия Армении в ночь на 19 октября грубо нарушила перемирие на линии соприкосновения и обстреляла целый ряд населённых пунктов, а также позиции армии Азербайджана.

Освобождены сёла Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах — это Азербайджан! — написал Алиев в Twitter.

Он также добавил, что сёла были освобождены в качестве ответных действий на нападения со стороны ВС Армении.

Ð ÑÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÐµ ÑÑÐ¸Ñ Ð³ÑÑÐ·Ð½ÑÑ Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²Ð¸Ð¹ ÐµÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð³Ð¸Ð±ÑÐ¸Ðµ Ð¸ ÑÐ°Ð½ÐµÐ½ÑÐµ. ÐÐ·ÐµÑÐ±Ð°Ð¹Ð´Ð¶Ð°Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð°ÑÐ¼Ð¸Ñ, Ð´Ð°Ð² Ð²ÑÐ°Ð³Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¹Ð½ÑÐ¹ Ð¾ÑÐ²ÐµÑ, Ð¾ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° Ð¾Ñ Ð¾ÐºÐºÑÐ¿Ð°ÑÐ¸Ð¸ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð½Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¿ÑÐ½ÐºÑÐ¾Ð². — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 19, 2020

Как сообщал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана ранее сообщило, что в течение ночи Вооружённые силы Армении подвергали обстрелу из миномётов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.

Нарушение режима прекращения огня, который вступил в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск), вызвало осуждение в Европейском союзе. Об этом сказано в опубликованном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.