Алиев: армяне и азербайджанцы будут жить в добрососедстве в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a3ec91fa-33b8-11eb-9680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне и азербайджанцы будут жить в условиях добрососедства в Нагорном Карабахе.

Здесь есть логистические вопросы, транспортные вопросы, энергетическая безопасность. Мы рассмотрим все эти вопросы. В отличие от руководства Армении, у нас есть стратегическое видение, оно уже сформировалось. Мы последовательно идём к достижению цели, — заявил политик во время обращения к нации. Выступление президента транслировал телеканал Baku TV.

Он отметил — несмотря на то что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, есть попытки сорвать трёхстороннее соглашение по региону между Россией, Азербайджаном и Арменией. Также Баку предлагает создать новый коридор между Нагорным Карабахом и Арменией. Построить его можно менее чем за три года.

Глава РФ Владимир Путин, Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы

Ранее NEWS.ru писал, что в Лачинском районе военные подняли флаг Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии вошли на его территорию согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. В соответствии с документом, ВС Армении должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря.