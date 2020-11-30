Алиев рассказал о попытках сорвать соглашение по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/a13de5e8-33af-11eb-90f9-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Несмотря на то что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, есть попытки сорвать трёхстороннее соглашение по региону между Россией, Азербайджаном и Арменией. Об этом в обращении к нации заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Если кто-то захочет нарушить соглашение, подписанное 10 ноября, мы ответим жёстко. Такие попытки есть, и у них одна цель — сорвать договорённость, потому что некоторых она очень раздражает. <...> Но никто не может вмешиваться в нашу работу, соглашение должно быть выполнено, — сказал Алиев в обращении к нации.

Президент подчеркнул, что под договором о прекращении огня стоит подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который был вынужден признать акт капитуляции. По его словам, у Еревана не было других вариантов. Теперь «все должны заниматься своим делом».

Как ранее писал NEWS.ru, Алиев поздравил соотечественников с возвращением под контроль Баку Лачинского района. Он отметил, что возврат территории был осуществлён без единого выстрела.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.