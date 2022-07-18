Алиев рассказал, когда завершатся переговоры о партнерстве с ЕС Алиев заявил, что Азербайджан в ближайшее время завершит переговоры с ЕС по стратегическому партнерству

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

В ближайшие месяцы завершатся переговоры Азербайджана и Евросоюза по соглашению о стратегическом партнерстве, заявил на брифинге после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент республики Ильхам Алиев. Он отметил, что отношения Баку и Брюсселя имеют большое будущее, и выразил уверенность в том, что стороны увеличат взаимный товарооборот, передает «Интерфакс Азербайджан».

Мы работаем над новым соглашением (о стратегическом партнерстве. — NEWS.ru) между ЕС и Азербайджаном, мы только что обсудили его с госпожой президентом (Еврокомиссии. — NEWS.ru). В ближайшие месяцы мы можем завершить работу, — сказал Алиев.

Ранее Алиев и фон дер Ляйен подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. По словам президента республики, документ станет дорожной картой будущего энергетического сотрудничества Брюсселя и Баку. Фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала Азербайджан надежным поставщиком. Она отметила, что соглашение с Баку позволит расширить Южный газовый коридор и удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС.