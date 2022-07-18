Азербайджан и ЕС подписали энергетическое соглашение Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики, сообщается в Telegram-канале «Интерфакс Азербайджан». Подписание документа состоялось на встрече двух лидеров в Баку. По словам Алиева, соглашение станет «дорожной картой» будущего энергетического сотрудничества ЕС и республики.

Мы в этом году дали старт энергетическому диалогу Азербайджана и ЕС, который охватывает различные направления. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с ЕС в сфере энергетики, — подчеркнул Алиев.

По его словам, республика обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии. Только Каспий имеет ветряной потенциал порядка 157 ГВт, пояснил Алиев. Глава республики добавил, что Баку начал инвестировать в «зеленую» энергетику.

Фон дел Ляйен, в свою очередь, назвала Азербайджан надежным поставщиком. Она отметила, что соглашение с Баку позволит расширить Южный газовый коридор и удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Отмечается, что в 2021 ЕС получил из Азербайджана 8,1 млрд кубов газа, а к 2027 планируется не менее 20 млрд.

Это хорошая новость для наших поставок газа этой зимой и в последующий период, — отметила Фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики и вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе к углю, для обеспечения собственной энергетической безопасности. По словам Моравецкого, правительство Польши давно призывает к изменениям, которые «заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители».