Алиев пригласил Путина в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил коллегу из РФ Владимира Путина посетить Баку, как только это позволят сделать график и эпидемиологическая ситуация. После официальной части переговоров лидеры государств поговорили за бокалом шампанского, соблюдая при этом дистанцию, сообщает РИА Новости.

Ещё раз спасибо. И ждём вас в Баку, как только позволит график и пандемия. Будем рады, — отметил Алиев.

Ранее Москва и Баку договорились о развитии двустороннего военно-политического сотрудничества, отвечающего национальным интересам и не направленного против третьих стран, следует из Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной по итогам переговоров президентов России и Азербайджана.

Страны будут взаимодействовать в вопросах оснащения современным вооружением и техникой.

Кроме того, политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.