Москва и Баку укрепили военное сотрудничество

Москва и Баку договорились о развитии двустороннего военно-политического сотрудничества, отвечающего национальным интересам и не направленного против третьих стран, следует из Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной по итогам переговоров президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Страны будут взаимодействовать в вопросах оснащения современным вооружением и техникой.

Стороны будут углублять взаимодействие между Вооружёнными силами РФ и Азербайджана, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества, — говорится в документе.

Стороны условились взаимодействовать в вопросах оснащения современным вооружением и военной техникой. Также достигнута договорённость в активизации усилий по созданию сервисных центров технического обслуживания вооружений и техники, а также производству различных видов продукции военного назначения.

Лидеры стран подчеркнули необходимость обеспечения безопасности и поддержания мира.

РФ и Азербайджан могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учётом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон, — говорится в документе.

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.