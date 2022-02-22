Путин и Алиев подписали декларацию о союзничестве

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия, в частности, там говорится о сотрудничестве в атомной энергетике и предоставление военной помощи для обеспечения безопасности.

Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров, — сказал Путин.

В подписанной лидерами декларации содержатся пункты возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, предоставления взаимной военной помощи для обеспечения безопасности, оснащения современным вооружением и военной техникой.

Соглашение о союзничестве было подписано в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами. По словам российского лидера, за последние десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, заполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемирное развитие, по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, — подчеркнул президент.

Особое внимание в соглашении уделено укреплению межпарламентского сотрудничества. Также отмечается, что Россия и Азербайджан обязуются воздерживаться от любой экономической деятельности, которая сможет нанести вред одной из сторон.

Декларация также затрагивает и вопросы урегулирования карабахского вопроса. Сообщается, что Москва и Баку будут всемерно содействовать реализации договорённостей по Карабаху для укрепления стабильности в регионе.

Путин заявил, что, несмотря на сохранение проблем в Карабахе, есть определённые договорённости по обеспечению безопасности населения. Он отметил, что Россия и соседи Азербайджана заинтересованы в восстановлении торговых и транспортных связей в Карабахе. Также Путин назвал Декларацию о союзническом взаимодействии двух стран новым этапом развития отношений.