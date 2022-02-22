Путин и Алиев обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах в Кремле обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Путин заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По его словам, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.

Он добавил, что сейчас жизнь в Карабахе постепенно налаживается и входит в мирное русло. Стороны подтвердили важность осуществления в полном объёме всех трёхсторонних договорённостей Азербайджана, Армении и России по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и обеспечивают поддержание режима прекращения огня. Он подчеркнул, что ещё одной приоритетной задачей видится запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Со своей стороны Россия многое делала и будет делать для достижения всех вышеупомянутых целей и задач. Продолжим оказывать всяческое содействие урегулированию любых спорных вопросов, в том числе пограничных, помогать в решении имеющихся острых проблем, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил важность восстановления пассажирского и грузового сообщения между Азербайджаном и Арменией. По мнению президента России, крайне важно укреплять взаимодействие Москвы и Баку в сфере финансов и электроэнергетики.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.