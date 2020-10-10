Алиев позитивно оценил итоги переговоров по Карабаху в Москве

https://static.news.ru/photo/520eabc6-0b99-11eb-9dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official website of President of Azerbaijan

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что позитивно оценивает итоги состоявшихся переговоров по нагорнокарабахскому конфликту в Москве.

Как отметил Алиев, принципиальную важность имело то, что была заявлена позиция Баку, что «начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров».

Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, — сказал он РБК.

В результате прошедших в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.