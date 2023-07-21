Алиев подтвердил готовящуюся встречу глав МИД Азербайджана и Армении в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в ходе выступления на полях Глобального медиафорума в Шуше, что в Москве в ближайшие дни пройдет встреча главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, передает «Интерфакс Азербайджан». Глава республики заявил, что Баку и Москва проделали большой объем работы для достижения мира в регионе.

В ближайшие дни очередной раунд переговоров пройдет в Москве, — сказал Алиев.

По словам президента Азербайджана, Баку и Москва нацелены на укрепление сотрудничества и на конкретный результат переговоров.

Как заявила ранее NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова, вероятность того, что в Москве в обозримом будущем удастся организовать встречу глав дипломатических ведомств России, Азербайджана и Армении, очень высока. Она отметила, что конкретная дата переговоров будет определена позднее.

15 июля МИД России предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении ведомства говорится, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.