Алиев опроверг заявления о сдаче Шуши Азербайджану без боя

https://static.news.ru/photo/aebc40de-6091-11eb-909d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг заявления Еревана о сдаче армянскими военными города Шуша в Нагорном Карабахе без боя. По его словам, эту землю пришлось с трудом отвоёвывать.

Он подчеркнул, что «азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу и высокий национальный дух».

Посмотрите, что говорят об освобождении Шуши представители Армении и их покровители за рубежом. Как будто нам отдали Шушу, не было боёв, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! — сказал Алиев в ходе видеоконференции со своим спецпредставителем в Шуше, его слова приводит РИА Новости.

Ранее ряд представителей армянской диаспоры заявили, что правительство Армении сдало Шушу Азербайджану без боя.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября 2020 года. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.

Шуша перешла под контроль Азербайджана 8 ноября. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

15 января 2021 года президент Азербайджана и его супруга Мехрибан Алиева впервые после завершения боевых действий посетили Шушу, писал NEWS.ru. Несколько дней спустя Алиев назначил своего спецпредставителя в Шушинский район в Карабахе, им стал Айдын Зохраб оглу Керимов.