Алиев: на дороге Лачин-Ханкенди нет никакой блокады Алиев сообщил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 23 января, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. В ходе общения стороны, в частности, затронули вопрос блокады Лачинского коридора. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

В ходе беседы госсекретарь США выразил обеспокоенность ситуацией, возникшей на территории Азербайджана в Лачинском коридоре. Энтони Блинкен выразил приверженность США нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил свою поддержку переговорам по мирному договору, — говорится в сообщении.

Алиев в свою очередь отметил, что на дороге Лачин-Ханкенди отсутствует какая-либо блокада. Он подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по трассе было пропущено порядка 980 транспортных средств, включая 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 машин Международного комитета Красного Креста (МККК).

Президент Азербайджана также рассказал, что при участии МККК в Армению были доставлены порядка 90 больных, проживающих в Карабахе. По его словам данный факт также говорит о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта азербайджанской стороной.

В процессе беседы с главой американского госдепа Алиев также заявил, что незаконная эксплуатация полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена. Кроме того, он подчеркнул, что Баку привержен мирному процессу и нормализации отношений с Ереваном.

Ранее Алиев заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно.