Алиев: Баку создаст инфраструктуру на карабахских участках границы с Ираном

https://static.news.ru/photo/b60a0ffc-0807-11eb-a86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани заявил, что Баку с 27 сентября проводит контрнаступательную операцию на всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Часть ирано-азербайджанской границы, ранее контролировавшаяся Арменией, освобождена, отметил Алиев. По словам азербайджанского лидера, Баку разместит на этих участках пограничников и создаст инфраструктуру. Алиев подчеркнул, что агрессия и провокации Еревана являются главными препятствиями для мира и безопасности в регионе, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев сообщил, что понимает обеспокоенность президента Ирана безопасностью границ страны, и заявил, что Азербайджан рассматривает безопасность Ирана как свою собственную и не позволит этому конфликту [в Карабахе] стать причиной отсутствия безопасности в соседних странах, — говорится на сайте иранского президента.

Как сообщал NEWS.ru, президент Азербайджана также пообещал Рухани не допустить возникновения угрозы иранским территориям из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.