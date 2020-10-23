Алиев: азербайджанская армия освободила ещё 13 сёл в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/6da7d334-1536-11eb-927c-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия страны взяла под контроль 13 сёл в четырёх районах Нагорного Карабаха.

Азербайджанские военные вошли в два села в Ходжавендском районе, пять сёл в Джебраильском районе, два села в Зангиланском районе и четыре села в Губалдинском районе, написал Алиев в Twitter.

Накануне, 22 октября, азербайджанская армия взяла под полный контроль границу с Ираном на участках в Нагорном Карабахе, передавал NEWS.ru. По словам Алиева, это стало возможным после освобождения населённого пункта Агбенд.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.