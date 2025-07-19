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19 июля 2025 в 19:45

Алиев: Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az

Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на III Международном медиафоруме «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта». По его словам, страны могут прийти к этому после изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ, передает корреспондент NEWS.ru.

Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора, — отметил глава государства.

Алиев также добавил, что текст документа может быть парафирован заранее, и азербайджанская сторона уже предлагала этот шаг в Абу-Даби. При этом президент подчеркнул, что парафирование не равнозначно подписанию.

То есть одно дело устное выражение согласия, а другое — парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора, — объяснил Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что Зангезурский коридор является артерией, которая связывала многие страны. Как подчеркнул глава республики, потенциал данного пути на начальном этапе оценивается в 15 млн тонн грузов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку могут парафировать соглашение о мире до его подписания. По его словам, армянская сторона готова использовать все доступные форматы для продвижения мирного процесса.

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