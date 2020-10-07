Алиев: Армения пытается втянуть в конфликт другие страны

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Армения пытается вывести конфликт в Нагорном Карабахе на международный уровень.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Ереван хочет втянуть в конфликт государства Европы и своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что у Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств в рамках ОДКБ, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.