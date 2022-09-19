Алиев: Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном

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Ильхам Алиев

Ереван продолжает провокации на армяно-азербайджанской границе, несмотря на то что с завершения конфликта прошло почти два года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, широкомасштабная агрессия Армении на прошлой неделе была осуществлена, чтобы помешать мирному процессу.

По данным агентства, встреча глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоится в Нью-Йорке в понедельник, 19 сентября.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Позднее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила действия Баку в отношении Еревана. Она отметила, что Вашингтон продолжает следить за событиями на армяно-азербайджанской границе и стремится к долгосрочному решению конфликта дипломатическим путем. Кроме того, США «готовы услышать» потребности Еревана в оборонной сфере, добавила Пелоси.

МИД Азербайджана в свою очередь назвал обвинения Пелоси в адрес Баку безосновательными, несправедливыми и неприемлемыми.