Алиев: Армения отказалась от встречи глав МИД трех стран Южного Кавказа

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения по непонятной причине отказалась от встречи глав МИД трех стран Южного Кавказа, которая должна была состояться в Тбилиси. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», с аналогичными предложениями выступали и европейские институты, однако эти переговоры также не увенчались успехом.

Причина [отказа] мне неизвестна. Я не могу найти никакого разумного объяснения <...> Если Армения не хочет установления мира на Южном Кавказе, то возникает вопрос: чего они хотят? — сказал Алиев.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан и Турция выступают за нормальные и добрососедские отношения с Ереваном, что отвечает интересам и самой Армении. Министр подчеркнул, что хотя Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».