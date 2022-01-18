Александр Лукашенко намекнул на уход с поста президента Белоруссии

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В Казахстане снят режим чрезвычайного положения на всей территории страны, который ввёл президент Касым-Жомарт Токаев после начала массовых беспорядков в стране. Тем не менее госсекретарь страны Ерлан Карин заявил в эфире телеканала «Хабар 24», что в некоторых регионах продолжает действовать режим антитеррористической операции наивысшего уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

Режим ЧП был введён 5 января в полночь и действовал до 00:00 по местному времени 19 января. В этот период действовал комендантский час с 23:00 до 07:00. Силовые структуры Казахстана...