Александр Лукашенко намекнул на уход с поста президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в стране «грядёт смена власти»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:28, 19 января 2022
Александр ЛукашенкоФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции заявил, что в Белоруссии грядёт смена власти, а будущие президенты республики практически видны. Он добавил, что нынешнее правительство страны должно отойти на «запасные пути», а оттуда «направлять, куда надо». Об этом сообщает URA.RU.
Нынешний президент не вечен. Придут новые люди. Будущие президенты в нашей стране практически видны, — пояснил Лукашенко.
В рамках решения этого вопроса Лукашенко рассказал, что отличным решением является Всебелорусское народное собрание. В случае принятие новой конституции в феврале данный орган получит расширенные полномочия.
Ранее белорусский лидер заявил, что точка зрения оппозиции, согласно которой изменения в Конституцию Белоруссии будут выгодны только для него самого, не соответствует действительности. Как он сообщил на заседании с членами конституционной комиссии, обсуждение новой редакции основного закона государства, которая станет основой для реальных перемен, вызвало широкий резонанс и в белорусском обществе и изменения нужны только тем, кто собирается за них проголосовать.