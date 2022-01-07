Аэропорт Алма-Аты из-за беспорядков не будет работать до 10 января

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Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее планировалось, что аэропорт крупнейшего города Казахстана будет закрыт до полуночи 9 января. Также стало известно о новых перестановках в правительстве республики.

Аэропорт закрыт до 00:00 10 января, то есть на сутки продляем, — сказала представитель пресс-службы.

Аэропорт был закрыт в четверг, 6 января, из-за массовых беспорядков.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза республики Азамата Абдымомунова. А Габита Садырбекова назначил первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, говорится на сайте главы государства.

Агентство по финмониторингу сейчас занимается досудебным расследованием повышения цены на сжиженный нефтяной газ. Это привело в стране к акциям протеста, вылившимся в погромы.

4 января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после того, как президент Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в преодолении «террористической угрозы».