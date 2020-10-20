Адмирал Комоедов: у Украины «пупок развяжется» содержать две базы

https://static.news.ru/photo/99c407aa-12be-11eb-992a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Комоедов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов высказался о намерении президента Украины Владимира Зеленского построить две военно-морские базы «для защиты Черноморского региона». Комоедов убеждён, что украинская сторона не сможет их содержать.

У Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы. Своими силами они вряд ли способны их построить — речь идёт не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства. Им неизбежно придётся брать кредиты у Запада, — приводит слова адмирала РИА Новости.

Комоедов считает, что эта затея в любом случае обречена на неудачу. По его мнению, с теми кораблями, которые стоят на вооружении украинских ВМС, можно говорить лишь об охране морских границ.

NEWS.ru сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной раде. Он заявил о строительстве двух новых военно-морских баз. По словам Зеленского, в стране должно появиться войско, способное защитить Украину «на суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве».